Jul 13, 2025 5:30 PMClock
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نتنياهو يتهم حماس برفض صفقة التبادل رغم قبولنا بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء وحسمت موقفها ولن تقبل بوجود إسرائيل على محور موراغ

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