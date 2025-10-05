Oct 5, 2025 4:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو يتعهد بعدم الانتقال إلى أي بند أخر في خطة ترامب قبل نقل جميع المحتجزين الأحياء والأموات إلى إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o