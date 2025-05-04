May 4, 2025 4:02 PMClock
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نتنياهو يتعهد بشن المزيد من الهجمات ضد الحوثيين بعد هجومهم الصاروخي على مطار بن غوريون

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