Apr 27, 2025 7:15 PMClock
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نتنياهو وكاتس: "لن تكون منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ملاذاً آمناً لمنظمة حزب

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