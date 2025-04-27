Apr 27, 2025 7:14 PMClock
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نتنياهو وكاتس في بيان مشترك حول هجوم الجيش الإسرائيلي في لبنان: "هاجم الجيش الإسرائيلي بقوة البنية التحتية التي كان يتم فيها تخزين الصواريخ الدقيقة لحزب الله في بيروت، والتي شكلت تهديداً خطيراً لإسرائيل"

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