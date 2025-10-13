Oct 13, 2025 1:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: نشكر ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ونشكره على وساطته لنشر السلام بالمنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o