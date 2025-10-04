Oct 4, 2025 9:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: نسقت مع ترمب عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة وأتمنى خلال الأيام القريبة أن أبشركم بإعادة كل الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o