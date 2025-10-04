Oct 4, 2025 9:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة وبالمرحلة الثانية سنفكك سلاح "حماس" وقطاع غزة سيصبح خالياً من السلاح بواسطة الاتفاق أو بطريقة عسكرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o