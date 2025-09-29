Sep 29, 2025 10:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: نحن اليوم نخطو خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o