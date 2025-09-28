Sep 28, 2025 6:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: منح السلطة الفلسطينية دورا في مستقبل غزة لا يزال خطا أحمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o