Jul 22, 2025 8:22 AMClock
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نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران لكن مع الشعب وهم يريدون الإطاحة بالنظام

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