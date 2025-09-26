Sep 26, 2025 4:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي ويجب أن نبقى متيقظين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o