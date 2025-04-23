Apr 23, 2025 8:52 PMClock
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نتنياهو: لن نسمح بإقامة أي خلافة إسلامية في الشمال أو الجنوب أو في أي مكان آخر

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