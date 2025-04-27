Apr 27, 2025 8:21 PMClock
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نتنياهو: لم نتمكن من مواصلة اتفاقيات السلام لأن جزءا من العالم العربي كان يعمل ضدنا ومن بينهم الفلسطينيون

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