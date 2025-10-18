Oct 18, 2025 9:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو للقناة 14: أبعدنا التهديد الإيراني لكن المواجهة معها لن تنتهي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o