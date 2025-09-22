12:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو للإسرائيليين: قواتنا تعمل الآن بقوة كبيرة في قطاع غزة للقضاء النهائي على حركة حماس وإعادة جميع رهائننا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o