Jun 24, 2025 9:51 PMClock
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نتنياهو: لقد دفعنا أثمانًا باهظة ولم يكن لإسرائيل صديق في البيت الأبيض أفضل من الرئيس ترامب وأنا أشكره

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