Jul 9, 2025 2:24 PMClock
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نتنياهو لفوكس بيزنس: الأمم المتحدة ستشارك في توزيع المساعدات خلال الهدنة على الأرجح

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