Aug 8, 2025 8:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو لـ"فوكس نيوز": سنسلّم قطاع غزة لقوات عربية تحكمه بكفاءة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o