Jun 22, 2025 10:58 PMClock
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نتنياهو: لدينا معلومات استخباراتية عن أماكن احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة

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