Jun 26, 2025 2:02 PMClock
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نتنياهو لترامب: سنواصل العمل لهزيمة أعدائنا المشتركين وتحرير الرهائن وتوسيع دائرة السلام بسرعة

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