May 6, 2025 7:03 PMClock
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نتنياهو: لا يستطيع الحوثيون تنفيذ هجماتهم الصاروخية على إسرائيل من دون موافقة إيران وهي تتحمل المسؤولية عن هجماتهم على مطار بين عوريون وتل أبيب

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