Apr 8, 2025 7:02 AMClock
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نتنياهو: لا نريد أن نرى سوريا تُستخدم من قِبل أي جهة، بما في ذلك تركيا كقاعدة لشن هجوم على إسرائيل

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