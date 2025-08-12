Aug 12, 2025 8:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: لا اتفاق جزئيا مع حماس وهذا الأمر أصبح من الماضي و نريد عودة جميع أسرانا أحياء وأمواتا كجزء من إنهاء الحرب في غزة وبشروطنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o