May 6, 2025 6:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: قلت بالأمس إن هجوم الحوثيين لن يتم الرد عليه بانفجار واحد بل بانفجارات واختيارنا لتوقيت الرد والكيفية هو أمر نضعه بالاعتبار في كل مرة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o