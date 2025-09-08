Sep 8, 2025 7:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: قضينا على أوكار الإرهاب في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية وتوجيهاتي أن نفعل ذلك في أوكار إرهابية أخرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o