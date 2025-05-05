May 5, 2025 5:27 PMClock
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نتنياهو: قررنا تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس وهذا سيساعد في استعادة المختطفين

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