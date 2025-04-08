Apr 8, 2025 6:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو قبل مغادرته واشنطن: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران وتركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا خطر على إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o