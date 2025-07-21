Jul 21, 2025 7:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: غالبية الأميركيين يدعمون إسرائيل لكنني قلق بشأن فئة الشباب الذين يمكن تغذية بعضهم بكثير من الأكاذيب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o