Aug 3, 2025 9:46 PMClock
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نتنياهو: صدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار ولن ننكسر وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس

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