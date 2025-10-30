4:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: سيتم نزع سلاح حماس وإن لم يحدث بأيدي الآخرين فسيكون بأيدينا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o