Aug 10, 2025 8:45 PM
نتنياهو: سوف ننزع السلاح من منطقة جبل الشيخ في سوريا وأدعم رئيس الأركان إيال زامير في القيام بالمهمة التي قررها المجلس الوزاري الأمني المصغر
12 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
2025-08-12 09:52:33
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: نرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكا...
2025-08-12 09:40:36
"رويترز" عن مصادر أميركية: إدارة ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غز...
2025-08-12 09:36:04
في كمين خاطف... توقيف شخصين يروّجان المخدّرات
12 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
خلاف علني بين "الحرس الثوري" وبزشكيان للمرة الاولى في إيران
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: نرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيدا عن أيدي حماس
"رويترز" عن مصادر أميركية: إدارة ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي ولا يلبي احتياجات سكان القطاع
رويترز: إسقاط المساعدات جوا في غزة لم يكن جزءا من المناقشات
عريمط: ندعو الحكم والحكومة لرفض زيارة لاريجاني
متى تنتهي موجة الحر؟
صندوق الثروة السيادية النرويجي: نتوقع التخارج من المزيد من الشركات التي تعمل بإسرائيل
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية في تقرير مستقبلها
سليمان: قيادة الجيش وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم لإنقاذ الوطن
وسائل إعلام إسرائيلية: أمهات جنود احتياط يدعون لمسيرات واسعة الأربعاء للمطالبة بإنهاء الحرب
دوليات
الجفاف يطال أكثر من نصف أوروبا وحوض البحر المتوسط منذ نيسان
صحة
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
اليكم الأكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل!
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
