Jul 9, 2025 3:38 PMClock
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نتنياهو: سوف نخرج الرهائن ونقضي على حماس ونتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل أو لأي جهة أخرى

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