Jul 2, 2025 3:59 PMClock
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نتنياهو: سنطلق سراح جميع مختطفينا وسنستأصل حماس من جذروها وانتهينا من عهد حماستان

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