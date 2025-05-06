May 6, 2025 9:33 PMClock
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نتنياهو: سلاح الجو ضرب بـ"حرفية" مواقع الحوثيين في اليمن وسنقود حربا قوية في غزة هدفها هزيمة حماس وتحرير الأسرى كما سنغير الشرق الأوسط رغم أن المهمة ليست سهلة

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