Aug 4, 2025 4:08 PMClock
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نتنياهو: سأصدر تعليماتي هذا الأسبوع للجيش بشأن كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب

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