Jun 29, 2025 10:11 AMClock
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نتنياهو ردا على دعوة الرئيس الأميركي للتوصل إلى صفقة: شكرا ترامب معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى

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