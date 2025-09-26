Sep 26, 2025 4:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: دمرنا أسلحة الأسد في سوريا وأسلحة الميليشيات في العراق كما قضينا على أسلحة إيران وعلى العلماء النوويين هناك وقد سيطرنا على سماء إيران خلال حربنا معها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o