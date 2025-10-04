Oct 4, 2025 9:20 PMClock
أبرز الأحداث
نتنياهو: حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية وفريق التفاوض برئاسة الوزير درمر سيتوجه إلى مصر والأمر سيستغرق بضعة أيام

