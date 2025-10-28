Oct 28, 2025 12:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: حماس تنتهك وقف إطلاق النار وسنناقش مع المنظومة الأمنية كيفية الرد على هذه الخروقات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o