Jul 30, 2025 6:45 PMClock
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نتنياهو: حماس تسرق الطعام لذا تحركنا لإلقاء مساعدات من الجو وأدعو الدول الأخرى للانضمام إلينا بالإنزال الجوي

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