Jun 22, 2025 9:47 PMClock
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نتنياهو: حققنا مع أميركا إنجازات غير مسبوقة وأشكر الصديق دونالد ترامب وسنفعل كل شيء لتأمين مستقبل إسرائيل

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