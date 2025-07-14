Jul 14, 2025 10:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: حزينون لمقتل الجنود الثلاثة وتضحيتهم من أجل أمن إسرائيل وهزيمة حماس وإعادة المختطفين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o