Jul 29, 2025 10:32 PMClock
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نتنياهو تعليقا على إعلان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين: ستارمر يكافئ إرهاب حماس ويعاقب ضحاياها

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