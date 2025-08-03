Aug 3, 2025 5:57 PMClock
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نتنياهو: تحدثت مع رئيس بعثة الصليب الأحمر وطلبت منه التدخل الفوري لتوفير الطعام والرعاية الطبية لرهائننا

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