Apr 2, 2025 6:40 PMClock
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نتنياهو بشأن توسيع العملية في غزة: نسيطر على محور موراغ الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني

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