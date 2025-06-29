Jun 29, 2025 8:06 PMClock
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نتنياهو: النصر على إيران يفتح فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام ونعمل على ذلك بجد

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