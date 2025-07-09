Jul 9, 2025 7:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: النصر على إيران يعزز فرص السلام وتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o