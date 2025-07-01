Jul 1, 2025 1:05 PMClock
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نتنياهو: اللقاءات مع ترامب في الولايات المتحدة استمرار للنصر الكبير على إيران

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