Jul 22, 2025 8:15 AMClock
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نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب

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